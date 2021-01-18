Депутат Николаевского района от партии «Слуга Народа» Александр Дьяченко поднял вопрос о незаконной, по его мнению, застройке береговой линии (Намыв).

Об этом сообщает пресс-служба партии «Слуга народа».

Александр утверждает, что вопрос о незаконном использовании МАФами береговой линии поднимался не один год. Полиция и городская власть оставалась и остается по сей день глуха к заявлениям активистов и местных жителей.

Депутат отправил официальный запрос на имя главы администрации Заводского района Виктора Дмитрука, в котором требует объяснить, на каких основаниях пляжный Намыв застроен барами, сдаваемыми в аренду беседками и т.д.

Каждый МАФ, по словам Дьяченко, должен иметь разрешение — серветут.

— По информации, которую я получил еще летом в горисполкоме, никто из застройщиков не имеет такого разрешения. Есть только документы на аренду земли для благоустройства. Таким образом, друзья, я продолжаю этим заниматься уже в качестве депутата. Я хочу, чтобы предпринимательская среда процветала, но все должно быть в рамках закона, — сообщает Александр Дьяченко.

Жители Намыва неоднократно обращались в полицию с жалобами на «продукты жизнедеятельности» прибрежных МАФов. Однако, ни полиция, ни городская власть до сих пор не нашла решений и компромиссов.

Александр Дьяченко намерен продолжать свою работу в данном направлении.

Пресс-релиз