Музей современного искусства Castello di Rivoli в Италии оборудовал свои помещения для вакцинации от COVID-19.

Музей, расположенный неподалеку от Турина, сотрудничает с органами здравоохранения города Риволи и решил внести свой вклад в усилия Италии по вакцинации граждан от вируса, от которого на сегодняшний день в стране погибло 80 тысяч человек, сообщает Artforum.

Руководство Castello di Rivoli, в котором раньше находился королевский дворец, решило предложить галерею на третьем этаже для вакцинации. По их мнению, пространство с большим количеством помещений для социально дистанцированного ожидания, кабин для вакцинации и удобной зоны поствакцинального мониторинга идеально подходит для этой цели. В учреждении дополнительно установлен климат-контроль и установлены термосканеры, чтобы определить, есть ли у пришедших температура.

— Искусство всегда помогало, лечило и исцеляло — на самом деле, одни из первых музеев в мире были больницами. Теперь мы, так сказать, оплачиваем за услугу и открываем галереи Кастелло ди Риволи для вакцинации…. Даже когда наши выставки закрыты, наши здания могут продолжать служить этой цели и выполнять нашу миссию: Arte cura — искусство лечит, - сказала директор Castello di Rivoli Каролин Христов-Бакаргиев в своем заявлении.

В настоящее время в галерее выставляются фрески современной швейцарской художницы Клаудии Конт, которые посетители могут посмотреть во время вакцинации.

После инициативы Castello di Rivoli группа итальянских деятелей культуры Cultural Italiae подхватила идею и предложила начать национальную кампанию по использованию закрытых культурных пространств страны в качестве учреждений для вакцинации.

Напомним, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 3034 человек, зафиксировано 67 летальных случаев, 5236 пациентов выздоровели.