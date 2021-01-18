Международная федерация хоккея приняла решение, что чемпионат мира по хоккею не пройдет в Минске из-за нарушений прав человека.

Об этом сообщается на сайте Международной федерации хоккея.

Совет МФХ провел справедливый и беспристрастный процесс проверки, в ходе которого независимые эксперты обсуждали вопрос о целесообразности проведения чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года в Беларуси на фоне растущей озабоченности по поводу безопасности матчей, связанной с ростом политических беспорядков и COVID-19.

Принимая во внимание все полученные факты совет МФХ определил, что в настоящее время невозможно обеспечить безопасность команд, зрителей и официальных лиц при проведении чемпионата мира в Беларуси.

— Очень жаль, что пришлось отменить заявку на совместное проведение чемпионата в Минске и Риге. В ходе этого процесса мы пытались способствовать тому, чтобы чемпионат мира можно было использовать в качестве инструмента для примирения. Сейчас мы признаем, что Минск был неуместным вариантом для безопасности команд, зрителей и официальных лиц, - сказал президент МФХ Рене Фазель.

Так как Минск/Рига 2021 являлись совместной заявкой на чемпионат, совет МФХ должен рассмотреть статус Латвии как принимающей стороны, а также оценить возможность перехода к формату единого места проведения, чтобы облегчить правила безопасности для игры команд.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко и белорусский министр обороны Виктор Хренин обсудили предстоящие военные учения «Запад-2021», которые планируют провести совместно с Россией. Они запланированы на 10 сентября и продлятся 6 дней.