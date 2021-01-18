Компания британского миллиардера Ричарда Брэнсона Virgin Orbit успешно запустила в космос ракету с 10 спутниками NASA с помощью модифицированного самолета-разгонщика Boeing 747 Cosmic Girl.

Об этом компания сообщила на своем сайте и показала видео запуска ракеты.

Самолет стартовал 17 января из аэропорта в пустыне Мохаве (штат Калифорния). Запуск ракеты LauncherOne осуществлялся с крыла самолета. Для Virgin Orbit это был второй пуск ракеты с Cosmic Girl.

Успешность этого проекта открывает новый вид запуска ракет — без использования дорогих стартовых площадок. Особенность воздушного старта в том, что он позволяет избежать трудностей наземного запуска, таких как плохая погода или сильный ветер.

Напомним, ранее компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 в пятницу, 8 января, в 04:15 ночи по киевскому времени, которая успешно вывела на орбиту турецкий телекоммуникационный спутник Turksat 5A.