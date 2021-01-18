Народный депутат Александр Дубинский намерен подать иск против руководителей «Центра противодействия коррупции» Виталия Шабунина и Дарьи Каленюк, обвиняя их в государственной измене.

Об этом на пресс-конференции заявила адвокат нардепа Татьяна Костина, пишет Бабель.

Она продемонстрировала письмо ЦПК в Министерство финансов США с призывом ввести санкции против нардепа. По мнению адвоката, этот призыв содержит признаки преступления, которое квалифицируется по ст. 111 (государственная измена), поскольку активисты пытались навредить суверенитету Украины через призыв к преследованию государственного деятеля.

Кроме того, юристы Дубинского обвиняют ЦПК во введении избирателей в заблуждение и вмешательстве в личную жизнь нардепа. В целом защита нардепа обвиняет ЦПК в четырех уголовным проступках, 5 нетяжких преступлениях, 3 тяжких и одном особо тяжком, совершенных в отношении Дубинского.

Также на пресс-конференции Дубинский заявил, что не имеет связей с нардепом Андреем Деркачем, с которым проводил совместную пресс-конференцию, где тот обнародовал аудиозаписи о возможном вмешательстве вице-президента США Джо Байдена во внутренние дела Украины в 2015 году.

Кроме того, нардеп добавил, что встречался с личным адвокатом действующего президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани всего один раз и в ходе их разговора речь не шла о вмешательстве в американские выборы.

Соучредитель ЦПК Дарья Каленюк в ответ на пресс-конференцию опубликовала фотокопию письма, направленного в Департамент Белого дома по менеджменту и бюджету, подписанного Дубинским и Деркачем. В нем, среди прочего, депутаты сообщали, что направляют материалы пресс-конференции, на которой Деркач обнародовал «пленки Порошенко — Байдена».