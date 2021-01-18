Генеральный секретарь Антониу Гутерриш заявил в понедельник, что семь стран, включая Иран, лишились права голоса в Генеральной Ассамблее ООН из-за неуплаты членских взносов.

Об этом сообщает AFP.

Устав ООН предусматривает такое приостановление права голоса для стран, задолженность которых равна или превышает сумму взносов, причитающихся с них в казну ООН за предыдущие два года.

Шесть других стран — это Нигер, Ливия, Центральноафриканская Республика, Конго, Браззавиль, Южный Судан и Зимбабве, —сказал Антониу Гутерриш в письме президенту Генеральной Ассамблеи Волкану Бозкиру из Турции.

В письме указывается сумма, которую каждая страна может заплатить за вычетом своего общего долга, чтобы восстановить свое право голоса.

Иран, например, должен заплатить не менее 16,2 миллиона долларов.

Бюджет ООН составляет около 3,2 $ млрд в год. Бюджет операций по поддержанию мира составляет около 6,5 миллиардов долларов.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что некоторые страны закупают вакцины от коронавируса сверх своих потребностей. Он призвал их делиться COVID-вакцинами с другими странами.