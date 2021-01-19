Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Королевства Швеция Анн Линде прибыла в Украину с двухдневным рабочим визитом.

Об этом сообщили в посольстве Швеции в Украине, передает УНН.

“Добро пожаловать в Украину, Анн Линде! Мы рады вашей первой поездке в качестве председателя ОБСЕ в Украине”, — говорится в сообщении посольства.

Отметим, что Украина стала первой страной, которую Анн Линде посещает с визитом как председательствующая в ОБСЕ, что подчеркивает приоритетное значение нашего государства в повестке дня ОБСЕ в 2021 году.

В рамках визита Линде проведет в Киеве переговоры с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и посетит зону проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Кроме того, во время переговоров министры уделят особое внимание актуальным вопросам двусторонних украинского-шведских отношений, дальнейшему увеличению объемов торговли и инвестиций между двумя странами, взаимодействию Украины и Швеции в международных организациях.

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