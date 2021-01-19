Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Королевства Швеция Анн Линде прибыла в Украину с двухдневным рабочим визитом.
Об этом сообщили в посольстве Швеции в Украине, передает УНН.
“Добро пожаловать в Украину, Анн Линде! Мы рады вашей первой поездке в качестве председателя ОБСЕ в Украине”, — говорится в сообщении посольства.
Отметим, что Украина стала первой страной, которую Анн Линде посещает с визитом как председательствующая в ОБСЕ, что подчеркивает приоритетное значение нашего государства в повестке дня ОБСЕ в 2021 году.
В рамках визита Линде проведет в Киеве переговоры с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и посетит зону проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Кроме того, во время переговоров министры уделят особое внимание актуальным вопросам двусторонних украинского-шведских отношений, дальнейшему увеличению объемов торговли и инвестиций между двумя странами, взаимодействию Украины и Швеции в международных организациях.
Ранее сообщалось, что ОБСЕ обнаружила 22 неотведенных «Града» на оккупированной Луганщине
Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Королевства Швеция Анн Линде прибыла в Украину с двухдневным рабочим визитом.
Об этом сообщили в посольстве Швеции в Украине, передает УНН.
“Добро пожаловать в Украину, Анн Линде! Мы рады вашей первой поездке в качестве председателя ОБСЕ в Украине”, — говорится в сообщении посольства.
Отметим, что Украина стала первой страной, которую Анн Линде посещает с визитом как председательствующая в ОБСЕ, что подчеркивает приоритетное значение нашего государства в повестке дня ОБСЕ в 2021 году.
В рамках визита Линде проведет в Киеве переговоры с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и посетит зону проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Кроме того, во время переговоров министры уделят особое внимание актуальным вопросам двусторонних украинского-шведских отношений, дальнейшему увеличению объемов торговли и инвестиций между двумя странами, взаимодействию Украины и Швеции в международных организациях.
Ранее сообщалось, что ОБСЕ обнаружила 22 неотведенных «Града» на оккупированной Луганщине