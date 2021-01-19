Дональд Трамп намерен провести свою последнюю церемонию на посту президента на военном аэродроме в Мэриленде в среду, за несколько часов до того, как его преемник Джо Байден станет 46-м президентом США в Вашингтоне.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Guardian.

Из Белого дома были разосланы приглашения на мероприятие, которое состоится в Joint Base Andrews, военной базе в Мэриленде в 8 утра в среду - за четыре часа до того, как Байден принесет присягу.

Многие детали церемонии еще не известны. Сообщается, что участникам, сотрудникам администрации и сторонникам Трампа нужно будет прибыть на базу за 45 минут до начала церемонии.

Затем, в свои последние несколько часов на посту президента, Трамп полетит на свой частный курорт и резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде, в последний раз на борту гигантского реактивного самолета Air Force One в президентском качестве. Когда Байден будет принимать присягу, Трамп и его жена Мелания будут находиться почти за 1000 миль от Белого дома и Капитолия.

Четыре года назад Барак и Мишель Обама приняли Дональда и Меланию Трамп в Белом доме перед тем, как поехать на церемонию инаугурации Трампа. Трамп стал единственным президентом за полтора века, который не будет участвовать в инаугурации своего преемника, и четвертым в истории, кто этого не сделал.

Нет никакой информации о том, позвонит ли Трамп Байдену и оставит ли традиционное письмо своему преемнику на столе в Овальном кабинете.

Напомним, Президент США Дональд Трамп намерен до последнего дня своих полномочий оставаться в Белом доме и улетит из Вашингтона только утром в день инаугурации Джо Байдена, проигнорировав церемонию передачи власти.