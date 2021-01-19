В Николаевской области 66 пунктов тестирования на COVID-19 верифицированы Министерством здравоохранения Украины.

Об этом сообщает Николаевская областная государственная администрация в Facebook.

— Они обеспечивают организацию забора биологического материала для проведения лабораторных исследований на COVID-19 методом ПЦР, а также могут проводить экспресс-тесты на определение антигена, - сообщают в ОГА.

Также отмечается, что все пункты забора биологического материала для проведения лабораторных исследований острой респираторной болезни СОVID-19 по Украине теперь можно найти и с помощью онлайн-карты.

Напомним, по состоянию на утро 19 января в Николаевской области зарегистрировано 114 новых случаев COVID-19. 590 человек за последние сутки выздоровели.