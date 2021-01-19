По состоянию на утро 19 января в Николаевской области зарегистрировано 114 новых случаев COVID-19. 590 человек за последние сутки выздоровели.

Об этом сообщается на странице Николаевской областной государственной администрации в Facebook.

Из всех 37 тысяч 7 подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев — 24941 (+83)

Первомайск — 1247 (+2)

Южноукраинск — 1276 (+7);

Вознесенск — 911;

Очаков — 610;

Арбузинский район — 380;

Баштанский район — 542 (+1)

Березанский район — 462;

Братский район — 329;

Березнеговатский район — 226 (+2)

Веселиновский район — 348 (+2)

Витовский район — 1344;

Вознесенский район — 312;

Врадиевский район — 270;

Еланецкий район — 175;

Вознесенский район — 295;

Казанковский район — 397;

Кривоозерский район — 260;

Николаевский район — 500 (+4)

Новобугский район — 287;

Новоодесский район — 721 (+13)

Очаковский район — 291;

Первомайский район — 469;

Снигиревский район — 414.

Заболевание COVID-19 установлено у 1551 (+4) работников учреждений здравоохранения. Выздоровели больных за сутки — 590, всего выздоровели — 18073.

Умерло всего от последствий COVID-19 — 615 человек, за сутки — 6.

Ранее сообщалось, что 19 января суточный показатель заболеваемости COVID-19 в Украине стал одним из самых низких за последние три месяца.