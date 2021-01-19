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По состоянию на утро 19 января в Николаевской области зарегистрировано 114 новых случаев COVID-19. 590 человек за последние сутки выздоровели.
Об этом сообщается на странице Николаевской областной государственной администрации в Facebook.
Из всех 37 тысяч 7 подтвержденных случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлено у 1551 (+4) работников учреждений здравоохранения. Выздоровели больных за сутки — 590, всего выздоровели — 18073.
Умерло всего от последствий COVID-19 — 615 человек, за сутки — 6.
Ранее сообщалось, что 19 января суточный показатель заболеваемости COVID-19 в Украине стал одним из самых низких за последние три месяца.
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По состоянию на утро 19 января в Николаевской области зарегистрировано 114 новых случаев COVID-19. 590 человек за последние сутки выздоровели.
Об этом сообщается на странице Николаевской областной государственной администрации в Facebook.
Из всех 37 тысяч 7 подтвержденных случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлено у 1551 (+4) работников учреждений здравоохранения. Выздоровели больных за сутки — 590, всего выздоровели — 18073.
Умерло всего от последствий COVID-19 — 615 человек, за сутки — 6.
Ранее сообщалось, что 19 января суточный показатель заболеваемости COVID-19 в Украине стал одним из самых низких за последние три месяца.