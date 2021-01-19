В Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта, которые предусматривают ответственность за проявление сексизма — в частности штрафы и аресты.

Авторы законопроекта №4599 — глава Комитета социальной политики Галина Третьякова и глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко, который сам летом 2020-го попал в сексисткий скандал.

В законопроекте предлагается расширить статью 173-2 Кодекса об админправонарушениях, добавив в нее словосочетание «совершение сексизм». За сексизм предлагается ввести такие виды наказаний:

– штраф от 10 до 20 необлагаемых минимумов (170-340 грн)/от 20 до 40 (340-680 грн) – за повторное нарушение; – общественные работы в течение 30-40 часов/40-60 часов – за повторное; – административный арест до семи суток/до 15 суток – за повторное.

Согласно законопроекту, наказывать за сексизм можно будет в течение полугода с момента выявления нарушения, но не позже чем через два года после самого акта сексизма. Арестовывать за сексизм сможет полиция.

Эта же группа депутатов зарегистрировала еще и законопроект №4588, которым предлагается ввести в законодательство понятие сексизма. Оно может появиться в статье 1 закона об обеспечении равных прав мужчин и женщин.

Депутаты предлагают определять сексизм как любые действия, жесты, визуальные проявления, произнесенные или написанные слова, практику или поведение, в основе которых лежит идея, что человек или группа людей хуже из-за своего пола. В определении говорится, что сексизм может проявляться в публичной и частной сферах, в сети Интернет или вне ее.

Как известно, Александр Корниенко и Давид Арахамия стали фигурантами скандала национального масштаба после того, как они обсуждали красоту своих коллег перед началом пресс-конференции в Николаеве вчера, 23 июня. Разговор был зафиксирован на микрофон НикВести, которые вели прямую трансляцию мероприятия. Во время разговора Александор Корниенко использовал такие выражения: «Алахвердиева - вообще красотка. Такая поддутая. конечно, чуть-чуть. Чуть-чуть тюнинг, тон too much. В общем она баба рабочая вообще». После некоторого перерыва Александр Корниенко высказался, как он сам в итоге подтвердил, о Татьяне Домбровской: «Корабельная сосна. Она тут отху*рит триста встреч за четыре месяца. И выиграет. Она такая вживую. Энергетика. Ну ты к президенту ее заведешь, ты увидишь. Он подпрыгнет. Выкурит все айкосы. Скажет: «Баба да. Баба да».

Позже Корниенко принес извинения за слова о коллеге по фракции Ирине Аллахвердиевой. Он заявил, что запись его разговора с главой фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией была смонтирована, а детали их беседы оказались вырваны из контекста.