В Украине менее чем за три месяца запасы угля на складах теплоэлектростанций упали в 5,2 раза.

Об этом сообщается на странице «Укрэнерго» в Facebook.

По данным компании, с начала ноября 2020 до 18 января 2021 запасы угля на теплоэлектростанциях снизились в 5,2 раза, то есть, до 487 500 тонн. Запасы газового угля снизились до 283 600 тонн, антрацитового – до 203 900 тонн.

— Ситуация с запасами угля на складах ТЭС критическая. Поэтому, начиная с 18 января, включены в работу дополнительно шесть блоков трех ТЭС – Углегорской, Змиевской и Трипольской – на резервном топливе суммарной мощностью в 1200 МВт, – говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуацию усугубляет дополнительная нагрузка на объединенную энергосистему Украины из-за предоставления аварийной помощи для Беларуси в объеме 100 МВт, а в дальнейшем – более 200 МВт в час.

В Укрэнерго также добавили, что никаких отключений потребителей за прошедшую неделю и до сих пор не произошло.

Ранее в «Укрэнерго» заявили, что в течение 16-20 января «веерных отключений» электроэнергии или ограничений выдачи мощности для промышленности не планируется.