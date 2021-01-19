В Полтавской области проведут капитальный ремонт моста через реку Ворскла, который не ремонтировали более 50 лет.

Об этом пишет ЦТС, ссылаясь на информацию Службы автомобильных дорог в Полтавской области.

— Начат монтаж балок временного моста через реку Ворскла вблизи села Карабазовка Полтавского района, – говорится в сообщении.

Работы выполняются в рамках проведения капитального ремонта моста на автомобильной дороге государственного значения Н-12 Сумы-Полтава. Отмечается, что после завершения строительства временного моста и подходов к нему, подрядная организация начнет обновление основного сооружения.

Известно, что мост длиной 200 метров был построен в 1968 году и его ни разу масштабно не обновляли. Сейчас над ремонтом моста работает компания «Мостстройком».

— В 2007 году были установлены подпирающие конструкции для предотвращения внезапного разрушения балки с поврежденной арматурой. В 2008 году мост признан аварийным, – добавили в Службе автодорог в Полтавской области.

Ранее сообщалось, что в столице Франции построят пешеходный мост «Зеленая линия», который будет использоваться не только по прямому назначению, но и для выращивания фруктов и овощей.