Верховная Рада может принять закон о референдуме во втором чтении на первой пленарной неделе в этом году – в конце января.

Об этом заявил замглавы парламентской фракции «Слуга народа» Александр Корниенко в эфире канала «Украина 24» во вторник, 19 января.

Закон о референдуме уже почти полгода обрабатывается и согласовывается с международными институциями и украинскими экспертами. По словам Александра Корниенко, проголосовать за него ВР может уже 26-27 января.

— Он будет на следующей неделе в повестке дня, кажется, во вторник. То есть, думаю, во вторник-среду мы сможем проголосовать законопроект о референдуме и открыть возможность для всеукраинских референдумов, - сообщил нардеп.

Президентский законопроект о всеукраинском референдуме Рада приняла в первом чтении 18 июня 2020 года. В октябре того же года Владимир Зеленский заверил, что законопроект о референдуме готов ко второму чтению.

А в конце октября Рада получила заключение Венецианской комиссии и Бюро ОБСЕ по данному закону.

Напомним, Верховная Рада может принять законопроект о народовластии через референдум в феврале, считает глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.