Российская Федерация с начала января завезла на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей 22 тысяч тонн горючего, военное имущество и беспилотники.
Об этом говорится в сводке Министерства обороны.
«Командование оперативной группировки российско-оккупационных войск продолжает наращивать боеспособность соединений и частей первого и второго армейских корпусов. С начала января через неконтролируемые Украиной участки границы из России на временную оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях доставлено железнодорожным транспортом более 22 тысяч тонн горючего, автомобильным транспортом завозились грузы с военным имуществом и беспилотные летательные аппараты «Орлан-10», — говорится в сообщении.
Также под видом так называемой «гуманитарной» помощи от российских «волонтерских организаций» продолжается поставка оккупационным подразделениям материальных средств военного назначения, в том числе элементы тактического снаряжения, лазерные приборы наблюдения и целеуказания.
Ранее сообщалось, что в районе боевых действий на Донбассе за прошедшие сутки боевики один раз нарушили перемирие. В результате обстрела потерь среди украинских военных нет.
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Российская Федерация с начала января завезла на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей 22 тысяч тонн горючего, военное имущество и беспилотники.
Об этом говорится в сводке Министерства обороны.
«Командование оперативной группировки российско-оккупационных войск продолжает наращивать боеспособность соединений и частей первого и второго армейских корпусов. С начала января через неконтролируемые Украиной участки границы из России на временную оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях доставлено железнодорожным транспортом более 22 тысяч тонн горючего, автомобильным транспортом завозились грузы с военным имуществом и беспилотные летательные аппараты «Орлан-10», — говорится в сообщении.
Также под видом так называемой «гуманитарной» помощи от российских «волонтерских организаций» продолжается поставка оккупационным подразделениям материальных средств военного назначения, в том числе элементы тактического снаряжения, лазерные приборы наблюдения и целеуказания.
Ранее сообщалось, что в районе боевых действий на Донбассе за прошедшие сутки боевики один раз нарушили перемирие. В результате обстрела потерь среди украинских военных нет.