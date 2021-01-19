Российская Федерация с начала января завезла на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей 22 тысяч тонн горючего, военное имущество и беспилотники.

Об этом говорится в сводке Министерства обороны.

«Командование оперативной группировки российско-оккупационных войск продолжает наращивать боеспособность соединений и частей первого и второго армейских корпусов. С начала января через неконтролируемые Украиной участки границы из России на временную оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях доставлено железнодорожным транспортом более 22 тысяч тонн горючего, автомобильным транспортом завозились грузы с военным имуществом и беспилотные летательные аппараты «Орлан-10», — говорится в сообщении.

Также под видом так называемой «гуманитарной» помощи от российских «волонтерских организаций» продолжается поставка оккупационным подразделениям материальных средств военного назначения, в том числе элементы тактического снаряжения, лазерные приборы наблюдения и целеуказания.