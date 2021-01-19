Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия считает, что Николаевский судостроительный завод более не способен строить корабли. По мнению политика, его территорию можно превратить в технопарк.

Об этом говорится в статье «Николаевский судостроительный завод: Что ждет старейшее предприятие города?».

Давид Арахамия убежден, что судостроительный завод уже не способен строить корабли по ряду причин: устаревшее оборудование, отсутствие квалифицированных кадров, финансовые проблемы, а также растущая конкуренция в виде двух других заводов «Океан» и «Нибулон» в Николаеве.

— Мы должны четко понимать, что строить корабли, как он делал это раньше, завод уже вряд ли будет. То оборудование, которое есть на заводе, уже морально устарело. У государства нет столько денег, чтобы предоставить предприятию заказы, и еще вложить деньги в его обновление. К тому же сегодня в городе в этом морском кластере есть заводы «Океан» и «Нибулон», которые уже готовы строить, которые уже готовы выполнять заказы, которые постоянно модернизируются и обновляются. Пока завод и дальше продолжает выполнять ремонты кораблей для нашего военно-морского флота, это то что ему под силу, — убежден Давид Арахамия.

Давид Арахамия, глава монобольшинства в Верховной Раде

Политик считает, что государство может пересмотреть концепцию его функционирования и превратить его территорию в технопарк, что позволило бы строить новые производства и создавать новые рабочие места в Николаеве.

— На сегодняшний день мы рассматриваем идею размещения на территории завода технопарка. То есть, на его территории создать несколько других, новых предприятий, которые могли бы дать новые рабочие места. Ведь все условия для этого на самом то деле есть, туда подведены все коммуникации. Мы ищем инвесторов, которым хотим предложить эту идею, — говорит Давид Арахамия.

Напомним, 18 декабря, генеральный директор ГК «Укроборонпром» Юрий Гусев подписал меморандум о содружестве концерна с Николаевским областным советом и государственной администрации в вопросе развития Николаевского судостроительного завода.

Также напомним, что заместитель главного директора «Укроборонпрома» по активам Мустафа Найем убежден, что концерн не откажется от Николаевского Судостроительного завода и займется реализацией плана по выведению его из финансового кризиса.