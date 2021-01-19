Николаевская областная государственная администрация ведет переговоры с двумя иностранными компаниями о карго перевозках с коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт».

Об этом в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ рассказал глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

Виталий Ким отметил, что в грузовых перевозках с николаевского аэропорта заинтересованы две компании из Турции и Германии.

— Мы ведем переговоры с двумя компаниями ­– с турецкой и немецкой касательно карго-грузов. Многие выходят сейчас с рынка авиаперевозок в связи с ковидом, потому что туристический поток упал. Сложная ситуация для развития, но две компании заинтересованы в том, чтобы зайти в николаевский аэропорт, насколько это серьезные намерения я расскажу к середине года, - сказал губернатор.

Напомним, ранее Виталий Ким рассказал, что считает директора коммунального предприятия Николаевского международный аэропорт Федора Барну хорошим менеджером и позитивно оценивает его работу.