Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким считает директора коммунального предприятия Николаевского международный аэропорт Федора Барну хорошим менеджером и позитивно оценивает его работу.

Об этом он заявил в ходе брифинга, в понедельник, 21 декабря, сообщает корреспондент НикВести.

Федор Барна

На просьбу журналиста оценить работу директора аэропорта, Виталий Ким дал ему следующую оценку.

— Что касается Федора Петровича Барны… Я считаю его хорошим менеджером, — заявил Виталий Ким.

Помимо этого, глава ОГА заявил, что он планирует развивать аэропорт и указал, что в проекте бюджета области на 2021 год аэропорту предусмотрели «небольшую сумму», ее он не озвучил, но сказал, что деньги направят на продление аккредитации аэропорта.

— Естественно, в бюджете есть аэропорт. Есть программа развития аэропортов, сейчас боремся, чтобы нас включили в Агентство. Провели в Киеве совещание вместе с Федром Барной и заместителем министра инфраструктуры, прорабатывали вопросы. Также я попросил, и Федор встречался с компанией, которая имеет возможность и намерения разместить авиакомпанию в Николаеве. Пытаемся привлечь деньги государственные. Аэропорт хочу развивать за счет госбюджетов и программ. В бюджете есть переходящая субвенция на аэропорт, которую нужно доработать. Массово собирать деньги с объединенных территориальных общин и бросать на аэропорт я не буду, — сказал Виталий Ким.

Также он сказал, что областная власть приложит усилия, чтобы аэропорт включили в государственную целевую программу развития аэропортов.

— Есть предварительная договоренность, если мы сделаем проект, а это приблизительно 5 миллионов гривен, то нас включат в программу, там 200 миллионов гривен. Нужно, чтобы народные депутаты и Министерство инфраструктуры отработали, но это не обязанность, а возможность, этот проект нам все равно нужен будет, это по продлению взлетной полосы, — рассказал чиновник.

Как известно, ремонт аэровокзала николаевского аэропорта начался еще летом 2017 года. Тогда народный депутат Украины Давид Макарьян заявлял, что «генеральным подрядчиком» является Григорий Стерпул – председатель правления ОАО «Жилпромстрой-8». Более того, облгосадминистрация заявляла о намерениях запустить аэропорт в конце ноября – в начале декабря 2017 года, то есть до проведения торгов по ремонту аэровокзала. Как известно, аукцион по определению подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту здания аэропорта Николаева состоялся только 4 января 2018 года – уже после того, как «Жилпромстрой-8» выполнил первую очередь ремонта здания. Однако победу в торгах на 102 миллиона гривен выиграла киевская компания «ЕИС», а не «Жилпромстрой-8».

Глава Николаевской ОГА Алексей Савченко ранее говорил, что даже не знал, какая фирма ремонтировала терминал аэропорта «Николаев» до проведения тендера. Однако после Алексей Савченко поблагодарил Бога за то, что компания «Жилпромстрой-8» Григория Стерпула сделала капитальный ремонт в здании аэровокзала КП «Николаевский международный аэропорт» без каких-либо документов.

4 апреля 2019 года Хозяйственный суд Николаевской области принял решение взыскать с коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» в пользу строительной компании «Жилпромстрой-8» 39,8 миллиона гривен за проделанные работы по реконструкции здания аэровокзала, а также еще 605 тысяч гривен судебного сбора.

Федор Барна заявил, что вместо судебных тяжб предприятие может заключить с компанией «Жилпромстрой-8» мировое соглашение при условии, что сумма выплаты уменьшается до 22 миллионов.

Действующий на тот момент глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко переложил ответственность за вопросы КП «Николаевский международный аэропорт» на своего заместителя Валентина Гайдаржи, отказавшись комментировать судебные тяжбы вокруг коммунального предприятия.

Тогдашний первый заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Вячеслав Бонь обвинил бывшее руководство КП «Николаевский международный аэропорт» в тендерных махинациях, из-за чего аэропорт должен выплатить 40 миллионов компании «Жилпромстрой-8».

11 июня 2019 года Соломенский суд города Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть производство в связи с вероятными нарушениями при ремонте здания николаевского аэропорта компанией «Жилпромстрой-8».

20 февраля 2020 года Одесский апелляционный суд отменил решение Хозяйственного суда Николаевской области о взыскании с коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» в пользу строительной компании «Жилпромстрой-8» 39,8 миллиона гривен за проделанные работы по реконструкции здания аэровокзала.

18 июня 2020 года директор КП «Николаевский международный аэропорт» Федор Барна заявил, что Верховный суд Украины отказал в удовлетворении иска строительной компании «Жилпромстрой-8» с просьбой взыскать 39,8 миллиона гривен за проделанные работы по реконструкции здания аэровокзала.

Соломенский суд города Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть производство в связи с вероятными нарушениями при ремонте здания николаевского аэропорта компанией «Жилпромстрой-8».

Также напомним, что директор строительной компании «Жилпромстрой-8» Григорий Стерпул, который уже больше года пытается отсудить у КП «Николаевский международный аэропорт» 39,8 миллиона гривен за проделанные работы по реконструкции здания аэровокзала, рассказал, как он выполнял работы, и кто его вынудил взяться за этот объект.

Алексей Савченко и Григорий Стерпул

Отметим, что 19 ноября 2018 года из Николаевского международного аэропорта был произведен пробный чартерный рейс в Киев, который по словам Федора Барны должен был показать всем авиакомпаниям, что аэропорт полностью готов к началу своей полноценной работы.

26 декабря, «Николаевский международный аэропорт» принял первый регулярный чартер из Киева. В тот же день из Николаевского международного аэропорта за последние 6 лет отправился первый международный рейс Николаев – Шарм-эль-Шейх.

За время восстановления работы аэропорта на предприятии сменилось несколько руководителей. Так, 28 декабря, был задержан первый директор областного коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» Михаил Галайко при попытке дать взятку губернатору Николаевщины Алексею Савченко.

Михаил Галайко

Позже Михаил Галайко перед судом признал свою вину в том, что давал взятку главе облгосадминисрации Алексею Савченко и подтвердил добровольность сделки с прокурором, согласно которой он просил о наказании в год условно.

Владислав Волошин

После Михаила Галайко исполняющим обязанности директора николаевского аэропорта стал летчик Владислав Волошин, который 18 марта застрелился из пистолета.

Позднее заместитель генерального директора по развитию аэропорта в Николаеве Алина Коротич заявила, что чиновники Николаевской ОГА заставляли Владислава Волошина подписать акты выполненных работ на ремонт КП «Николаевский международный аэропорт». В свою очередь Алексей Савченко опроверг эти заявления и сообщил, что «в природе не существует» актов выполненных работ по ремонту аэровокзала аэропорта «Николаев».

Федор Барна

Третьим руководителем аэропорта с момента начала восстановления предприятия стал Федор барна, которого в апреле 2018 года назначили исполняющим обязанности директора сроком на полгода.

16 мая 2019 года депутаты Николаевского облсовета с третьей попытки поддержали назначение Федора Барны директором КП «Николаевский международный аэропорт».

Также напомним, что в одном из выпусков программы журналистских расследований «Чергова зрада» рассказывается о том, что КП «Николаевский международный аэропорт» закупило деайсер — машину для обработки самолетов от льда в зимний период — по завышенной цене у новосозданной фирмы, переплатив почти 2 миллиона гривен.

После расследования НикВести депутаты облсовета 10 октября 2019 года изъявили желание отстранить директора аэропорта и обратились в НАБУ.

В свою очередь, глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник поддержал обращение депутатов областного совета, которые попросили его отстранить от должности директора аэропорта Федора Барну.

Однако 5 декабря Александр Стадник заявил, что депутаты Николаевского областного совета не обращались к нему с просьбой отстранить директора КП «Николаевский международный аэропорт» Федора Барну.

6 декабря НикВести удалось выяснить, что депутаты Николаевского областного совета еще 10 октября обращались к Александру Стаднику с просьбой отстранить Федора Барну на время проведения финансового аудита на предприятии.

19 декабря депутаты Николаевского областного совета повторно обратились к главе областной государственной администрации Александру Стаднику с требованием отстранить директора КП «Николаевский международный аэропорт» Федора Барну от занимаемой должности.

В ответ на это Федор Барна заявлял, что считает безосновательными требования своих коллег отстранить его от занимаемой должности, так как он является хорошим кризис-менеджером и справляется со своей работой.

Напомним, 1 августа 2020 года, Николаевский международный аэропорт впервые за 13 лет принял первый регулярный рейс из Киева, который выполняла компания «Роза Ветров» («Windrose Airlines»).