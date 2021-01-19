Днем во вторник, 19 января, лидер ультраправой организации С14 Евгений Карась напал на руководителя общественной организации «Студреспублика» Павла Викнянского и других активистов, которые принимали участие в акции против ультраправого насилия.

Об этом в комментарии «Стране» рассказал Павел Викнянский.

— В районе 12:45 ультраправый активист, лидер формирования С14 Евгений Карась со своими «коллегами» напал на участников акции против ультраправого насилия, а именно на меня и на нескольких наших представителей, — рассказал Павел Викнянский.

По его словам, четверо активистов «Студреспублики» уже находились в такси и уезжали, когда Евгений Карась с друзьями, пока машина остановилась на светофоре, прямо на проезжей части (на углу Владимирской и Большой Житомирской) открыли обе двери с правой стороны авто. По его словам, Евгений Карась начал кричать и оскорблять находящихся в ней людей, провоцируя конфликт.

— Карась был на месте акции, свободно прогуливался, в отличие от левых активистов, которых с утра силой задержали и отправили в Подольский райотдел. Он целенаправленно с целью возможной расправы преследовал республиканцев. Полиция ему совершенно не мешала. Практически в этом же месте, как известно, 19 февраля 2014 года, в последние дни Евромайдана, титушки силой из такси вытащили журналиста Вячеслава Веремия и убили, — заявил Павел Викнянский.

Лидер «Студреспублики» также рассказал, что по свидетельству одного из представителей правоохранительных органов, у ультраправых, срывавших антифашистскую акцию, был обнаружен травматический пистолет.

Отмечается, что акция против ультраправого насилия проводится ежегодно 19 января: в этот день в 2009 году адвокат Станислав Маркелов и журналистка «Новой газеты» Анастасия Бабурова были убиты в Москве ультраправыми радикалами. Анастасия Бабурова перед смертью делала репортаж о российских неонацистах.

Напомним, в октябре в Николаеве Национальный Корпус вместе с ветеранами войны заблокировали концерт-холл «Юность», где должна была состоятся встреча с лидерами партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком и Вадимом Рабиновичем.