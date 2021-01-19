Национальный банк проинформировал украинские банки о санкциях введенных США против народного депутата Александра Дубинского и других лиц за вмешательство в американские выборы, и предупредил о рисках при сотрудничестве с этими лицами.

Об этом сообщает «Ассоциация финансовых институций», ссылаясь на письмо НБУ.

— НБУ обращает внимание на риски, связанные с осуществлением финансовых операций с лицами, включенными в OFAC SDN List, и считает нужным предложить финансовым учреждениям принять надлежащие меры предосторожности с целью управления такими рисками, — сказано в письме НБУ.

В НБУ напомнили, что в санкционный список попали семь украинских граждан и четыре зарегистрированных в Украине компании: депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский, экс-прокурор Константин Кулик, бывший депутат-беглец Александр Онищенко, а также бизнесмены Антон Симоненко, Андрей Телиженко, Петр Журавель, ООО «Эра Медиа», ИА «Онли Ньюз», ООО «Скептик» и сайт NABULeaks, связанные с депутатом Андреем Деркачом, которого включили в санкционный список еще в сентябре. В США его называют «российским агентом с десятилетним стажем».

Санкции против них ввели 11 сентября за публикацию «пленок Байдена» и «раскрутку» этой темы в медиа с целью повлиять на результаты выборов президента США.