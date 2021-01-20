Президент США Дональд Трамп подписал один из последних своих указов перед тем, как покинет Белый дом.

В своем указе Трамп, в частности, постановил создать Сад национальных героев, в котором будут размещено множество памятников известным в США людям, пишет Новое время.

— За последние годы вера в величие и доброту Америки подвергалась нападкам по всей стране со стороны опасных антиамериканских экстремистов, которые стремятся разрушить институты и самобытность нашей страны, — говорится в указе.

Трамп считает, что создание такого сада станет «достойным ответом таким людям.

Среди знаменитых людей, которым Трамп предлагает установить памятники, в частности, один из основателей компании Apple Стив Джобс, мультипликатор Уолт Дисней, певица Уитни Хьюстон и боксер Мухаммед Али.

В огромный список также попали Джонни Кеш, Майлс Девис, Джон Кеннеди, Нил Армстронг, Альберт Эйнштейш, Самуэль Морзе, Ингрид Бергман, Хамфри Богарт, Альфред Хичкок.

Трамп хочет, чтобы в саду были памятники Самуэлю Кольту, Томасу Эдисону, Джорджу Форду, Элвису Пресли и Элеоноре и Теодору Рузвельтам.

Впервые идея создания подобного сада пришла к Трампу во время посещения горы Рашмор летом 2020 года.

Напомним, ранее действующий президент США Дональд Трамп продлил несколько иммиграционных запретов. Они блокируют въезд в страну многих желающих получить грин-карту и временных иностранных рабочих.