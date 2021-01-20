Пять украинских членов экипажа судна Arvin, затонувшего у берегов турецкой провинции Бартын, утром 20 января вылетели домой. Береговая охрана Турции продолжает поиски еще трех членов экипажа.

Об этом нам сообщила пресс-секретарь посольства Украины в Турции Анна Шмык, пишет hromadske.

По ее словам, турецкие службы продолжают поисково-спасательную операцию и днем, и ночью, но поиск затрудняют погодные условия. В посольстве уверяют, что турецкие спасатели делают все возможное, чтобы найти еще трех граждан.

Пятеро спасенных украинцев вылетели из Анкары домой в 04:35. Ранее сообщалось, что украинцев выписали из больницы утром 18 января. Результаты тестов на коронавирус у них негативные, поэтому во вторник, 19 января, их доставили в Анкару.

Напомним, 17 января в Черном море возле берегов турецкой провинции Бартын потерпел крушение сухогруз. Судно разбилось и затонуло из-за неблагоприятных погодных условий в месте, где стояло на якоре. МИД Украины сообщил, что на судне находились 10 украинцев.

Позже стало известно, что с затонувшего судна спасли пятерых украинцев и одного иностранца. Поиски еще пятерых моряков продолжаются.

Также появилась информация, что сухогруз может быть российским. Интерфакс со ссылкой на Росморречфлот писал, что владелец затонувшего возле берегов Турции судна — украинская компания Arvin Shipping LTD.