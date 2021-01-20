Избранный президент США Джо Байден заплакал, когда произносил прощальную речь в его родном штате Делавэр, перед отъездом на инаугурацию в Вашингтон. Мероприятие происходило в центре Нацгвардии, названном в честь его умершего сына Байдена Бо.

Трансляция велась на его YouTube-канале.

— Это немного эмоционально для меня. Мы прошли всю мою карьеру, прошли через хорошие и плохие времена, и я хочу поблагодарить вас за все. Моим товарищам из штата Делавэра от имени всей семьи Байденов, присутствующей здесь сегодня, я хочу выразить, как много вы значите для меня и для каждого из нас, - сказал Байден.

Во время речи он вспомнил встречу со своей женой Джил в Делавэре и то, как его покойный сын любил этот штат.

— Когда я умру, Делавэр будет вписан в мое сердце, и в сердца всех нас, всех Байденов, - сказал он.

Как известно, после избрания президентом Байден остался жить в Уилмингтоне в штате Делавэр. Сенатором этого штата он был в течение более трех десятилетий. Оттуда он руководил кампанией и комитетом по инаугурации, там же начал получать первые доклады разведки.

Напомним, 20 января в США состоится инаугурация избранного президента Джо Байдена. Мероприятия по этому случаю начнутся в 08:45 (15:45 по киевскому времени - прим.) и завершатся поздно вечером.