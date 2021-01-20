Правительство Грузии рассматривает возможность снятия ограничений на международное регулярное авиасообщение с февраля 2021 года. Однако определенные правила останутся.

Об этом заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава, передает Грузия Онлайн.

По ее словам, в связи с пандемией COVID запрет на авиасообщение действует до 31 января.

— …скорее всего, февраль будет месяцем, когда мы снимем ограничения на регулярные рейсы. Опять же, это не означает хаотичный и неконтролируемый въезд в страну. Это будет контролируемый въезд с тестами, свидетельством о вакцинации и другими адекватными документами, но это первая надежда на начало туристического сезона, - отметила Турнава.

Отметим, на сегодня ограничения не распространяются на прямые рейсы из Тбилиси в аэропорты Мюнхена, Парижа, Риги, Дохи, Варшавы, Афин, Амстердама, Вены, Берлина и Милана; а также из Кутаиси в аэропорты Риги, Катовице, Вильнюса и Дортмунда.

Напомним, в Грузии хотят до конца года вакцинировать от коронавируса 60% населения страны, треть доз для этого рассчитывают получить от платформы COVAX.