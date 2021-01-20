По состоянию на утро 20 января в Николаевской области зарегистрировано 170 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщается на странице Николаевской областной государственной администрации в Facebook.
Из всех 37 тысяч 177 подтвержденных случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлено у 1555 (+4) работников учреждений здравоохранения. Выздоровели больных за сутки — 747, всего выздоровели — 18820.
Умерло всего от последствий COVID-19 — 617 человек, за сутки — 2.
Напомним, главный врач Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлана Федорова считает, что вакцина от коронавируса не сможет создать у людей стойкий иммунитет и полностью решить проблему эпидемии.
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По состоянию на утро 20 января в Николаевской области зарегистрировано 170 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщается на странице Николаевской областной государственной администрации в Facebook.
Из всех 37 тысяч 177 подтвержденных случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлено у 1555 (+4) работников учреждений здравоохранения. Выздоровели больных за сутки — 747, всего выздоровели — 18820.
Умерло всего от последствий COVID-19 — 617 человек, за сутки — 2.
Напомним, главный врач Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлана Федорова считает, что вакцина от коронавируса не сможет создать у людей стойкий иммунитет и полностью решить проблему эпидемии.