По состоянию на утро 20 января в Николаевской области зарегистрировано 170 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщается на странице Николаевской областной государственной администрации в Facebook.

Из всех 37 тысяч 177 подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев — 25 041 (+100);

Первомайск — 1 252 (+5);

Южноукраинск — 1280 (+4);

Вознесенск — 919 (+8);

Очаков — 618 (+8);

Арбузинский район — 381 (+1);

Баштанский район — 550 (+8);

Березанский район — 469 (+7);

Братский район — 329;

Березнеговатский район — 226;

Веселиновский район — 348;

Витовский район — 1356 (+12);

Вознесенский район — 314 (+2);

Врадиевский район — 270;

Еланецкий район — 175;

Доманевский район — 298 (+3);

Казанковский район — 401 (+4);

Кривоозерский район — 260;

Николаевский район — 500;

Новобугский район — 287;

Новоодесский район — 722 (+1);

Очаковский район — 298 (+7);

Первомайский район — 469;

Снигиревский район — 414.

Заболевание COVID-19 установлено у 1555 (+4) работников учреждений здравоохранения. Выздоровели больных за сутки — 747, всего выздоровели — 18820.

Умерло всего от последствий COVID-19 — 617 человек, за сутки — 2.

Напомним, главный врач Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлана Федорова считает, что вакцина от коронавируса не сможет создать у людей стойкий иммунитет и полностью решить проблему эпидемии.