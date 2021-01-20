Создатели вакцины «Спутник V» предприняли попытку зарегистрировать препарат в Европейском союзе.

Об этом сообщает Украинская правда, ссылаясь на российское издание РБК

Разработчики «Спутник V» приступят к процедуре регистрации вакцины от коронавирусы для европейского рынка в конце недели.

«22 января Всемирная организация здравоохранения начнет процедуру предподачи (pre-submission review) регистрационной заявки «Спутник V», - заявляют создатели российской вакцины.

Эксперты ВОЗ оценят и проверят качество, безопасность и эффективность вакцины, соответствует ли препарат медицинским стандартам Европейского Союза. Рекомендации по результатам обсуждения направят разработчикам вакцины «Спутник V» в течение 7-10 дней.

В РФ ожидают начала процесса экспертизы вакцины в феврале.

Eвропейская медицинская ассоциация определит предоставлять ли регистрацию вакцине «Спутник V» по результатам серии экспертных проверок.

Напомним, в компании Sinovac заверили, что добиться большей эффективности препарата можно путем увеличения временного интервала между прививками.