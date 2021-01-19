В компании Sinovac заверили, что добиться большей эффективности препарата можно путем увеличения временного интервала между прививками.

Об этом сообщает издание Корреспондент.

По данным компании, во время клинических испытаний COVID-вакцина показала эффективность на 20% больше, то есть, около 70% у 1394 пациентов, получивших плацебо или вакцину с разницей в 21 день.

Ранее бразильские исследователи заявляли, что вакцина от Sinovac Biotech показала эффективность ниже 60%, но выше 50%.

Напомним, что 18 января правительство Бразилии разрешило экстренное использование вакцины от коронавируса разработки китайского компании Sinovac.