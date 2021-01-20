В среду, 20 января, в Вашингтоне новоизбранный президент США Джо Байден официально вступает в должность.

Трансляцию церемонии ведет «Радіо свобода».

Отметим, что инаугурация Джо Байдена проходит в ограниченном формате из-за недавних беспорядков в Капитолии и пандемии COVID-19, а шоу «Герои Америки», посвященное инаугурации, будет вести Том Хэнкс. Так как в этот раз мероприятие проходит без зрителей в режиме онлайн, на Национальной аллее, установили почти 200 тысяч флагов США.

На церемонии присутствуют бывший президент Билл Клинтон и кандидат в президенты от Демократической партии 2016 года Хиллари Клинтон, экс-президент Джордж Буш и бывшая первая леди Лора Буш, бывший президент Барак Обама и бывшая первая леди Мишель Обама, избранный вице-президент Камала Харрис и ее муж Даг Эмхофф. Дональд Трамп нарушил многолетнюю традицию и не будет присутствовать на инаугурации Джо Байдена.

В 17:30 по киевскому времени он вместе с супругой прибыл в Капитолий. Согласно программе, официально церемония инаугурации начнется в 18:15 по киевскому времени, а в 19:00 новоизбранный президент будет приведен к присяге.

В 17:25 появилось сообщение об угрозе взрыва в здании напротив.

В 18:07 бывший вице-президент Майкл Пенс прибыл на церемонию инаугурации.

В 18:13 избранный вице-президент Камала Харрис была представлена на церемонии инаугурации. Ее сопровождает офицер полиции Капитолия Юджин Гудман, которого провозгласили героем после того, как появилось видео, на котором он уводит толпу из зала Сената во время беспорядков в Капитолии. Харрис заняла свое место рядом со своим мужем Дугом Эмхоффом. Харрис скоро примет присягу, став первой чернокожей женщиной вице-президентом США.

К 18:18 прибыл избранный президент Джозеф Байден со своей супругой Джилл Байден. Он должен быть приведен к присяге в качестве 46-го президента Соединенных Штатов. Главный судья Джон Робертс приведет Байдена к присяге.

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Ранее Дональд Трамп вместе с первой леди Меланией покинул Белый дом в последний раз в качестве президента США.