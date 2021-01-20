Бывшая сенатор от штата Калифорния Камала Харрис 20 января на церемонии инаугурации президента Джо Байдена принесла присягу. Она произнесла клятву перед зданием Капитолия в Вашингтоне, став стала первой женщиной вице-президентом США.
Трансляцию церемонии ведет телеканал NBC.
— Я, Камала Деви Харрис, торжественно клянусь поддерживать и защищать Конституцию США от врагов внешних и внутренних и хранить ей верность. Я принимаю эти обязательства свободно, без тайных мыслей и мысленных исключений, и буду честно и добросовестно исполнять свои обязанности в должности, на которую вступаю. Да поможет мне Бог, - сказала она.
На церемонии присутствует уходящий вице-президент Майк Пенс. Дональд Трамп отказался посетить инаугурацию, нарушив 150-летнюю традицию, и покинул Вашингтон за несколько часов до торжеств. Из столицы он отправился в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде. Перед этим он попрощался со своими сторонниками и обещал вернуться «в том или ином виде».
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Бывшая сенатор от штата Калифорния Камала Харрис 20 января на церемонии инаугурации президента Джо Байдена принесла присягу. Она произнесла клятву перед зданием Капитолия в Вашингтоне, став стала первой женщиной вице-президентом США.
Трансляцию церемонии ведет телеканал NBC.
— Я, Камала Деви Харрис, торжественно клянусь поддерживать и защищать Конституцию США от врагов внешних и внутренних и хранить ей верность. Я принимаю эти обязательства свободно, без тайных мыслей и мысленных исключений, и буду честно и добросовестно исполнять свои обязанности в должности, на которую вступаю. Да поможет мне Бог, - сказала она.
На церемонии присутствует уходящий вице-президент Майк Пенс. Дональд Трамп отказался посетить инаугурацию, нарушив 150-летнюю традицию, и покинул Вашингтон за несколько часов до торжеств. Из столицы он отправился в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде. Перед этим он попрощался со своими сторонниками и обещал вернуться «в том или ином виде».