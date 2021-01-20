В Европарламенте считают, что после задержания критика Кремля Алексееве Навального ЕС должен предотвратить завершение строительства «Северного потока-2».

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Spiegel.

Такое требование поддерживают парламентские группы консерваторов, социал-демократов, либералов и зеленых.

Согласно проекту резолюции Европарламента, ЕС должен немедленно остановить завершения трубопровода в Балтийском море.

Кроме заморозки строительства «Северного потока-2», евродепутаты также требуют санкций против «физических и юридических лиц, участвовавших в принятии решения об аресте и задержании Алексееве Навального».

По мнению авторов проекту резолюции, санкции следует ввести против лиц, ответственных за нападения на представителей оппозиции, «русских олигархов», «членов ближайшего окружения президента Путина» и «пропагандистов средств массовой информации».

В Европейском Союзе и США резко осудили Россию за задержание Алексееве Навального и требуют освободить оппозиционера.

Страны Балтии считают, что Евросоюзу следует рассмотреть возможность введения санкций в отношении России, если Навальный не будет освобожден.

Напомним, экологи в Германии добились приостановки строительства «Северного потока-2». В частности, после того, как обжаловали разрешение на работы в экономической зоне Германии, это разрешение временно приостановило действие.