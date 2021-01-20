Проект студии «Квартал-95» «Лига смеха» продан российскому каналу СТС и будет запущен уже этой весной. Этот канал весной прошлого года попал в санкционные списки СНБО.

Об этом пишет Цензор.НЕТ, ссылаясь на указ, подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским 14 мая 2020 года.

Отметим, что среди бенефициаров медиахолдинга «СТС Медиа» — банк «Россия» и Юрий Ковальчук, которые входят в санкционный список США с 2014 года.

По данным Бизнес-Цензор, с конца 2018 года основные владельцы «СТС Медиа» — медиахолдинг «Национальная Медиа Группа» (НМГ) и российский госбанк ВТБ. НМГ владеют структуры банка «Россия» Юрия Ковальчука (близок к Владимиру Путину), Мордашова и несколько частных инвесторов, имена которых группа не раскрывает.

Напомним, 19 января стало известно, что российский канал СТС купил франшизу на «Лигу смеха». В «Квартале 95» объясняют, что продажами занимается шведский дистрибьютор. Позже стало известно, что в отборе, кроме двух донецких команд, участие принимают команды из оккупированного Крыма — «B.A.N.G.» (Керчь) и «Эльвад Вагнер» (Симферополь) — и несколько команд из Украины - Запорожья, Одессы и Харькова.