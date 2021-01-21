Сегодня, 21 января, Кабмин соберется на внеочередное заседание, на котором рассмотрят вопрос увольнения заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль у себя в Facebook.

— В четверг утром правительство собирается на внеочередное заседание. На повестке дня один вопрос — освобождение заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого. Я уже не раз говорил — в нашем правительстве нет неприкасаемых. Еще раз докажем эти слова действиями, — заявил Денис Шмыгаль.

Вероятной причиной увольнения Немилостивого является видео, которое опубликовал народный депутат Гео Лерос.

Видео снято регистратором, который находится на форме патрульной полиции. Немилостивого остановили на его авто в то время, как он, вероятно, был в состоянии алкогольного опьянения.

Он предлагал патрульным ключи от своего автомобиля и говорил, что работает заместителем министра.

Напомним, ранее Правительство освободило Василия Кузевича от исполнения обязанности главы Государственного агентства лесных ресурсов.