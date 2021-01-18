Правительство освободило Василия Кузевича от исполнения обязанности главы Государственного агентства лесных ресурсов.

Об этом пишет Delo.ua.

Нардеп от «Слуги Народа» Василий Мокан рассказал, что на освободившуся должность назначили Юрия Болоховца.

— На сегодняшнем внеочередном заседании Кабмин также проголосовал за увольнение Кузевича Василия Степановича с должности главы Государственного агентства лесных ресурсов, - написал Василий Мокан.

Напомним, «Лісовий інноваційно-аналітичний центр» разрабатывает Фонд лесопромышленных стартапов по указанию главы Государственного агентства лесных ресурсов Василия Кузевича.