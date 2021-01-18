Правительство освободило Василия Кузевича от исполнения обязанности главы Государственного агентства лесных ресурсов.
Об этом пишет Delo.ua.
Нардеп от «Слуги Народа» Василий Мокан рассказал, что на освободившуся должность назначили Юрия Болоховца.
— На сегодняшнем внеочередном заседании Кабмин также проголосовал за увольнение Кузевича Василия Степановича с должности главы Государственного агентства лесных ресурсов, - написал Василий Мокан.
Напомним, «Лісовий інноваційно-аналітичний центр» разрабатывает Фонд лесопромышленных стартапов по указанию главы Государственного агентства лесных ресурсов Василия Кузевича.
Правительство освободило Василия Кузевича от исполнения обязанности главы Государственного агентства лесных ресурсов.
Об этом пишет Delo.ua.
Нардеп от «Слуги Народа» Василий Мокан рассказал, что на освободившуся должность назначили Юрия Болоховца.
— На сегодняшнем внеочередном заседании Кабмин также проголосовал за увольнение Кузевича Василия Степановича с должности главы Государственного агентства лесных ресурсов, - написал Василий Мокан.
Напомним, «Лісовий інноваційно-аналітичний центр» разрабатывает Фонд лесопромышленных стартапов по указанию главы Государственного агентства лесных ресурсов Василия Кузевича.