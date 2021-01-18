«Лісовий інноваційно-аналітичний центр» разрабатывает Фонд лесопромышленных стартапов по указанию главы Государственного агентства лесных ресурсов Василия Кузевича.

Об этом передает Interfax.

Фонд подготавливается для создания специализированной площадки, на которой разработчики стартапов смогут презентовать свои идеи возможным инвесторам.

«Главным заданием Фонда будет развитие сайта биржевых проектов, подготовленного для упорядочивания контактов разработчиков стартапов с потенциальными инвесторами, заинтересованными в создании современных высоких технологий в лесопромышленной области», - заявили в пресс-службе Государственного агентства лесных ресурсов.

Фонд лесопромышленных ресурсов может стать основателем первого технопарка в лесопромышленной сфере. Проект будет создан по тримодульной системе, которую используют в Кремниевой долине.

Ранее НикВести сообщали, что энергоблок № 5 Запорожской атомной электростанции мощностью 1000 МВт подключен к сети. Это произошло после продления срока эксплуатации на следующие 10 лет и завершения ремонта.