Джо Байден предоставит Сенату США самому решать, как действовать в вопросе об импичменте Трампа — Белый дом. Президент США собирается оставить сенаторам технические вопросы, касающиеся времени и особенностей процедуры.

Об этом заявила в среду на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишет РБК-Украина.

Она отметила, что, по мнению Байдена, первостепенным является вопрос утверждения материальной помощи в период пандемии и налаживание диалога демократов и республиканцев по этой теме.

— Мы уверены, что, как и американский народ, Сенат также может решать одновременно несколько задач — он может выполнять свои конституционные обязательства, в то же время продолжая заниматься проблемами американских людей, — добавила Джейн Псаки.

Как сообщалось, в первый же день председательства президент Джо Байден подписал ряд указов.