За первую неделю действия статьи 30 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», по которой вся сфера обслуживания должна перейти на украинский, к языковому омбудсмену с жалобами относительно нарушений обратились 34 человека.

Об этом сообщил сам Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь в Facebook, передает Hromadske.

Он отметил, что больше всего жаловались на нарушения в Киеве и Киевской области (74 жалобы). Меньше всего обращений поступило с юга и востока Украины. Львовяне прислали их 17, одесситы и харьковчане — по 12.

Как говорит Тарас Креминь, большинство обращений касались отсутствия украинской версии сайтов интернет-изданий и сайтов интернет-магазинов (117), о нарушении своих прав в сфере обслуживания заявили 34 человека, по поводу размещения наружной рекламы на негосударственном языке — 25, нарушения языкового законодательства в области образования — 4, использования должностными лицами органов государственной власти и органов местного самоуправления негосударственного языка при исполнении своих обязанностей — 3.

Также на телефонную линию секретариата омбудсмена за предоставлением дополнительной информации и консультаций обратилось около 50 человек. Граждане, среди прочего, просили разъяснить, обязаны ли представители сферы обслуживания предоставлять информацию о товарах и услугах на негосударственном языке по просьбе потребителя.

Омбудсмен убежден, что такое небольшое количество обращений и жалоб на нарушения в сфере обслуживания — это результат информационной кампании и разъяснительной работы среди органов государственной власти и местного самоуправления, малого и среднего бизнеса, сетевых предприятий торговли, медицинских учреждений, образовательных учреждений и социальной сферы.

«Это свидетельство законопослушности большинства представителей сферы обслуживания, которые, несмотря на карантин, продолжают создавать лучшие условия для граждан Украины», — говорит Креминь.