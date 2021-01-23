За первую неделю действия статьи 30 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», по которой вся сфера обслуживания должна перейти на украинский, к языковому омбудсмену с жалобами относительно нарушений обратились 34 человека.
Об этом сообщил сам Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь в Facebook, передает Hromadske.
Он отметил, что больше всего жаловались на нарушения в Киеве и Киевской области (74 жалобы). Меньше всего обращений поступило с юга и востока Украины. Львовяне прислали их 17, одесситы и харьковчане — по 12.
Как говорит Тарас Креминь, большинство обращений касались отсутствия украинской версии сайтов интернет-изданий и сайтов интернет-магазинов (117), о нарушении своих прав в сфере обслуживания заявили 34 человека, по поводу размещения наружной рекламы на негосударственном языке — 25, нарушения языкового законодательства в области образования — 4, использования должностными лицами органов государственной власти и органов местного самоуправления негосударственного языка при исполнении своих обязанностей — 3.
Также на телефонную линию секретариата омбудсмена за предоставлением дополнительной информации и консультаций обратилось около 50 человек. Граждане, среди прочего, просили разъяснить, обязаны ли представители сферы обслуживания предоставлять информацию о товарах и услугах на негосударственном языке по просьбе потребителя.
Омбудсмен убежден, что такое небольшое количество обращений и жалоб на нарушения в сфере обслуживания — это результат информационной кампании и разъяснительной работы среди органов государственной власти и местного самоуправления, малого и среднего бизнеса, сетевых предприятий торговли, медицинских учреждений, образовательных учреждений и социальной сферы.
«Это свидетельство законопослушности большинства представителей сферы обслуживания, которые, несмотря на карантин, продолжают создавать лучшие условия для граждан Украины», — говорит Креминь.
С 16 января в Украине вступила в силу статья 30 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», по которой вся сфера обслуживания должна перейти на украинский.
В частности, эта статья предусматривает, что языком обслуживания потребителей в Украине является государственный. Следовательно, предприятия, учреждения и организации всех форм собственности, а также физические лица-предприниматели и другие субъекты хозяйствования, обслуживающие потребителей, должны предоставлять информацию о товарах и услугах, а также обслуживать людей именно на украинском.
Это касается как продавцов, так и исполнителей. Где бы вы ни получали услугу ㅡ в супермаркете, банке, кафе или интернет-магазине ㅡ вас должны обслуживать на государственном языке.
В то же время информация может дублироваться на иностранном языке, а по индивидуальному требованию клиента обслуживание могут проводить на языке, приемлемом для обеих сторон.
Ранее НикВести писали, что уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь считает, что чиновники не должны в своем общении использовать суржик и диалектизмы.
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За первую неделю действия статьи 30 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», по которой вся сфера обслуживания должна перейти на украинский, к языковому омбудсмену с жалобами относительно нарушений обратились 34 человека.
Об этом сообщил сам Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь в Facebook, передает Hromadske.
Он отметил, что больше всего жаловались на нарушения в Киеве и Киевской области (74 жалобы). Меньше всего обращений поступило с юга и востока Украины. Львовяне прислали их 17, одесситы и харьковчане — по 12.
Как говорит Тарас Креминь, большинство обращений касались отсутствия украинской версии сайтов интернет-изданий и сайтов интернет-магазинов (117), о нарушении своих прав в сфере обслуживания заявили 34 человека, по поводу размещения наружной рекламы на негосударственном языке — 25, нарушения языкового законодательства в области образования — 4, использования должностными лицами органов государственной власти и органов местного самоуправления негосударственного языка при исполнении своих обязанностей — 3.
Также на телефонную линию секретариата омбудсмена за предоставлением дополнительной информации и консультаций обратилось около 50 человек. Граждане, среди прочего, просили разъяснить, обязаны ли представители сферы обслуживания предоставлять информацию о товарах и услугах на негосударственном языке по просьбе потребителя.
Омбудсмен убежден, что такое небольшое количество обращений и жалоб на нарушения в сфере обслуживания — это результат информационной кампании и разъяснительной работы среди органов государственной власти и местного самоуправления, малого и среднего бизнеса, сетевых предприятий торговли, медицинских учреждений, образовательных учреждений и социальной сферы.
«Это свидетельство законопослушности большинства представителей сферы обслуживания, которые, несмотря на карантин, продолжают создавать лучшие условия для граждан Украины», — говорит Креминь.
С 16 января в Украине вступила в силу статья 30 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», по которой вся сфера обслуживания должна перейти на украинский.
В частности, эта статья предусматривает, что языком обслуживания потребителей в Украине является государственный. Следовательно, предприятия, учреждения и организации всех форм собственности, а также физические лица-предприниматели и другие субъекты хозяйствования, обслуживающие потребителей, должны предоставлять информацию о товарах и услугах, а также обслуживать людей именно на украинском.
Это касается как продавцов, так и исполнителей. Где бы вы ни получали услугу ㅡ в супермаркете, банке, кафе или интернет-магазине ㅡ вас должны обслуживать на государственном языке.
В то же время информация может дублироваться на иностранном языке, а по индивидуальному требованию клиента обслуживание могут проводить на языке, приемлемом для обеих сторон.
Ранее НикВести писали, что уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь считает, что чиновники не должны в своем общении использовать суржик и диалектизмы.