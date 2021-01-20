Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь считает, что чиновники не должны в своем общении использовать суржик и диалектизмы.

Такое мнение он высказал в комментарии изданию «Обозреватель» вчера, 19 января, - пишут НикВести.

Отвечая на вопрос журналиста о том, будут ли как-то наказывать за использование в украинском языке суржика, Омбудсмен ответил, что это скорее вопрос языковой культуры.

— Это вопрос не к Уполномоченному, это вопрос языковой культуры, этики, умения общаться. Потому что на фоне суржиков у нас есть и деалектизмы и масса других вариантов, есть русизмы, болгаризмы, американизм и так далее. Поэтому, здесь я не думаю, что это предмет ведения Уполномоченного. Это предмет индивидуальной языковой культуры каждого. Поэтому, не может, по моему мнению, чиновник, который выполняет обязанности, возложенные на него государством, пользоваться суржиком, игнорировать государственный язык, - сказал Тарас Креминь.

Ранее сообщалось, что Тарас Креминь заявил о том, что закон Закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» чрезвычайно демократичный, а те, кто призывает его нарушать, занимаются обычными провокациями.