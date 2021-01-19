Тарас Креминь

Закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» чрезвычайно демократичный, а те, кто призывает его нарушать, занимаются обычными провокациями.

Об этом заявил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь, передает пресс-служба Обмудсмена.

Тарас Креминь посоветовал тем, кто призывает обходить языковой закон, почитать книгу «12 стульев».

— Остап Бендер тоже давал советы, как обходить действующее законодательство. Думаю, что это - «совок», который остался далеко в прошлом. Кажется, пропагандисты читают по «темникам», присланным из соседних стран, но это не больше чем провокации и спекуляции. Наш языковой закон чрезвычайно демократичный, импементируется постепенно, а не сразу, поэтому каждая из сфер, которой он касается, имела соответственное время, чтобы подготовиться, - сказал Тарас Креминь.

Как известно, глава планово-бюджетной комиссии Николаевского городского совета Федор Панченко считает, что «неофициальная часть» заседаний комиссии может проходить на русском языке, а украинский нужно использовать для занесения сведений в протокол. Таким образом, по мнению Федора Панченко, комиссия будет работать удобно и эффективно.

Ранее сообщалось, что в Николаеве до сих пор действует решение 2012 года о предоставлении русскому статуса регионального. На следующей сессии Николаевский горсовет планирует рассмотреть вопрос его отмены.

Также Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь сообщил, что обратится к Николаевскому городскому голове Александру Сенкевичу с просьбой обеспечить органами местной власти выполнение Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Это произошло после того, как во время заседания постоянной депутатской комиссии по социально-гуманитарным вопросам в Николаевском городском совете депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Руслан Москаленко отказался переходить на украинский язык.