Глава планово-бюджетной комиссии Николаевского городского совета Федор Панченко считает, что «неофициальная часть» заседаний комиссии может проходить на русском языке, а украинский нужно использовать для занесения сведений в протокол. Таким образом, по мнению Федора Панченко, комиссия будет работать удобно и эффективно.

Об этом он сказал во время заседания комиссии во вторник, 19 января, передают НикВести.

Перед началом заседания он зачитал членам комиссии письмо от управления аппарата Николаевского горсовета, в котором говорится, что уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь направил в горсовет обращение по поводу соблюдения органами местной власти норм Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Среди прочих норм, в письме акцентируется внимание на том, что статья 12 гласит, что рабочим языком деятельности органов местного самоуправления, в том числе языком заседаний, мероприятий, встреч, документооборота и делопроизводства, является государственный язык.

Глава комиссии Федор Панченко напомнил, что на первом заседании комиссии депутаты договорились о том, что в рамках официальной части работы будут использовать украинский язык. В протокол заседания будут заноситься те реплики, обращения и рекомендации депутатов, которые они озвучивают по-украински.

— Какое-то общение между депутатами, реплики, вопросы, мы считаем это просто общением между депутатами, которое не является частью официального рабочего процесса, может вестись на том языке, на котором депутатам удобно. Но в протокол вноситься, соответственно, не может, — сказал Федор Панченко. — А откуда это все пошло? От Креминя? Или от Кремля? — поинтересовался Сергей Кантор.

— Ну уполномоченный Тарас Креминь. Чья там подпись стоит? Он еще и следит за нами, — ответил Федор Панченко.

— И что, гвозди забивает в голову или что?

— Не знаю, если кто-то хочет проверить, никто ему не запрещает.

— Если есть закон, нужно его выполнять. Но я не уверен в том, что на бюджетной комиссии нужно говорить на государственном языке, — добавил Сергей Кантор.

Также Сергей Кантор поинтересовался, можно ли получить разъяснение юридического департамента горсовета по данному поводу. Владимир Топчий предложил коллеге обратиться за таким разъяснением в индивидуальном порядке, чтобы «не позориться».

— Я так думаю, что каждый может подойти, написать заявление и получить справку, и не позориться, чтобы от нашей комиссии было такое обращение «дайте нам справку», — сказал Владимир Топчий.

Его поддержал глава комиссии Федор Панченко.

— Каждый депутат может индивидуально запросить эту информацию и получить ее. Мне кажется, что я как можно удобнее для каждого пытаюсь выстроить работу комиссии, — сказал он.

На это Сергей Кантор отметил, что считает, что его права ущемляются.

Ранее сообщалось, что в Николаеве до сих пор действует решение 2012 года о предоставлении русскому статуса регионального. На следующей сессии Николаевский горсовет планирует рассмотреть вопрос его отмены.

Также Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь сообщил, что обратится к Николаевскому городскому голове Александру Сенкевичу с просьбой обеспечить органами местной власти выполнение Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Это произошло после того, как во время заседания постоянной депутатской комиссии по социально-гуманитарным вопросам в Николаевском городском совете депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Руслан Москаленко отказался переходить на украинский язык.