Умер старший брат украинского олигарха Рината Ахметова — Игорь Ахметов.

Об этом сообщили в пресс-службе ФК «Шахтер».

Д«На 60-м году ушел из жизни Игорь Леонидович Ахметов, брат президента ФК «Шахтер» Рината Ахметова. Все прошедшие десятилетия Игорь Леонидович помогал строить современный «Шахтер». Он участвовал в управлении клубом, посещал домашние матчи в Донецке, всегда был рядом с командой", — говорится в сообщении.

О причинах смерти не сообщается.

Напомним, 27 декабря в США умер Почетный гражданин города Николаева Александр Кремко, он был известным фотокорреспондентом, заслуженным журналистом Украины.