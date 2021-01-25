Умер старший брат украинского олигарха Рината Ахметова — Игорь Ахметов.
Об этом сообщили в пресс-службе ФК «Шахтер».
Д«На 60-м году ушел из жизни Игорь Леонидович Ахметов, брат президента ФК «Шахтер» Рината Ахметова. Все прошедшие десятилетия Игорь Леонидович помогал строить современный «Шахтер». Он участвовал в управлении клубом, посещал домашние матчи в Донецке, всегда был рядом с командой", — говорится в сообщении.
О причинах смерти не сообщается.
Напомним, 27 декабря в США умер Почетный гражданин города Николаева Александр Кремко, он был известным фотокорреспондентом, заслуженным журналистом Украины.
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Умер старший брат украинского олигарха Рината Ахметова — Игорь Ахметов.
Об этом сообщили в пресс-службе ФК «Шахтер».
Д«На 60-м году ушел из жизни Игорь Леонидович Ахметов, брат президента ФК «Шахтер» Рината Ахметова. Все прошедшие десятилетия Игорь Леонидович помогал строить современный «Шахтер». Он участвовал в управлении клубом, посещал домашние матчи в Донецке, всегда был рядом с командой", — говорится в сообщении.
О причинах смерти не сообщается.
Напомним, 27 декабря в США умер Почетный гражданин города Николаева Александр Кремко, он был известным фотокорреспондентом, заслуженным журналистом Украины.