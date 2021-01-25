Стриминговый сервис Disney+ заблокировал ряд мультфильмов для детей младше семи лет из-за признаков расизма.

Теперь такие ленты доступны для детей младше семи лет только с разрешения родителей, пишет Daily Mail.

В списке запрещенных для детей мультиков «Питер Пэн», «Коты-аристократы», «Дамбо», а также известный приключенческий фильм «Швейцарский робинзон».

Поводом стало наличие в этих произведениях «негативного изображения и/или жесткого обращения с людьми или культурами».

В «Питере Пене», например, коренных американцев называют «краснокожими», а в «Котах-аристократах» есть сиамский кот Шун Гон, поющий на ломаном английском и играющий на пианино китайскими палочками для еды. В «Дамбо» карикатурно изображены афроамериканцы.

– Эти стереотипы были неправильны тогда и неправильны сейчас, - говорится в предупреждении Disney.

Фильмы, которые недоступны в детских аккаунтах, остаются во взрослых, то есть посмотреть их можно только с разрешения родителей.

Еще в октябре руководство сервиса приняло решение о пересмотре старых мультфильмов компании при участии внешних экспертов. По результатам пристальных просмотров выяснилось, что некоторые картины не соответствуют современным представлениям о борьбе с расовой дискриминацией.

Ранее сообщалось, что компания Disney сообщила, что намерена уволить 28 000 своих сотрудников в тематических парках развлечений из-за пандемии коронавируса COVID-19.