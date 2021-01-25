На горном перевале Нату-Ла в Гималаях (индийский штат Сикким) произошло столкновение индийских и китайских военных.

Об этом пишут BBC и The Times Of India.

Боестолкновение на оспариваемом участке произошло 20 января. По данным индийских военных, на территорию Индии пытался проникнуть китайский патруль, но ему дали отпор. Инцидент назвали незначительным и отметили, что его удалось уладить местным командирам.

Индийские СМИ указывают, что стрельбы не было, но ранения получили четверо индийских солдат и около 20 китайских бойцов. При этом во время стычки обе стороны вызывали подкрепление.

Напомним, в июне 2020 года на границе Индии и Китая произошло столкновение между армиями двух стран.