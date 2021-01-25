Министерство культуры и информационной политики требует от BBC разъяснений, почему российское бюро компании отметило Севастополь и Симферополь как города России.

Об этом заявил Министр культуры Украины Александр Ткаченко, пишет издание Интерфакс-Украина.

Сообщается, что российская служба BBC опубликовала карту протестов в поддержку оппозиционера Алексея Навального, обозначив Севастополь и Симферополь как российские города. Также компания в отдельной сноске отметила, что Россия аннексировала Крым в 2014 году. МКИП обратилось в посольство Великобритании в Украине, чтобы получить разъяснения от штаб-квартиры BBC в Лондоне.

Министр культуры Александр Ткаченко отметил, что когда российское бюро BBC относит Севастополь и Симферополь к российским городам, хотя и упоминает об аннексии – это двойные стандарты.

— BBC много лет считается международным образцом достоверности информации в материалах, поэтому МКИП обращается в посольство Великобритании в Украине, чтобы получить разъяснения от штаб-квартиры BBC в Лондоне, почему их российский филиал внес Севастополь и Симферополь в список российских городов, где проходили акции протеста против задержания Навального, – сказал Александр Ткаченко.

Ранее сообщалось, что украинское правительство планировало продавать воду в Крым после его захвата российскими войсками, а после начала вторжения на Донбасс планировало превратить Управление Северо-Крымского канала в публичное акционерное общество.