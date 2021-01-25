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Американская компания по производству машин для голосования подала иск на 1,3 миллиарда долларов против Руди Джулиани, адвоката экс-президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщает Reuters.
Компания обвиняет его в намеренной лжи, которую он распространял, рассказывая о широко распространненом мошенничестве на выборах. Теории заговора о выборах, которые утверждают, что Трамп выиграл у Байдена, могут стоить Джулиани 1,3 миллиарда долларов. Компания Dominion утверждает в иске, что Джулиани и его союзники изготовили фейк, который завирусился и заставил миллионы людей поверить, что аппараты Dominion украли их голоса.
Dominion заявила, что подала иск, чтобы исправить ситуацию и постоять за своих сотрудников и избирательный процесс. Группа видных адвокатов на прошлой неделе обратилась в судебные органы Нью-Йорка с просьбой приостановить действие лицензии Джулиани, поскольку он выдвигал ложные заявления в судебных процессах после выборов и призывал сторонников Трампа участвовать в «судебном процессе поединком» незадолго до штурма Капитолия США в январе.
Dominion заявляет в своем иске, что потратила 565 тысяч долларов на частную охрану, чтобы защитить своих сотрудников, которые сталкивались с преследованием и угрозами смерти.
«Заявления Джулиани были рассчитаны и сделаны, чтобы нанести компании Dominion огромный вред», - говорится в иске.
Компания Dominion, основанная в 2002 году, является крупным производителем машин для голосования в США, и во время выборов 2020 года различные машины Dominion использовались более чем в двух десятках штатов.
Ранее НикВести писали, что 45-й президент США Дональд Трамп планировал назначить на должность Генпрокурора США лояльного для себя госслужащего, который согласился бы пересмотреть результаты президентских выборов.
Американская компания по производству машин для голосования подала иск на 1,3 миллиарда долларов против Руди Джулиани, адвоката экс-президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщает Reuters.
Компания обвиняет его в намеренной лжи, которую он распространял, рассказывая о широко распространненом мошенничестве на выборах. Теории заговора о выборах, которые утверждают, что Трамп выиграл у Байдена, могут стоить Джулиани 1,3 миллиарда долларов. Компания Dominion утверждает в иске, что Джулиани и его союзники изготовили фейк, который завирусился и заставил миллионы людей поверить, что аппараты Dominion украли их голоса.
Dominion заявила, что подала иск, чтобы исправить ситуацию и постоять за своих сотрудников и избирательный процесс. Группа видных адвокатов на прошлой неделе обратилась в судебные органы Нью-Йорка с просьбой приостановить действие лицензии Джулиани, поскольку он выдвигал ложные заявления в судебных процессах после выборов и призывал сторонников Трампа участвовать в «судебном процессе поединком» незадолго до штурма Капитолия США в январе.
Dominion заявляет в своем иске, что потратила 565 тысяч долларов на частную охрану, чтобы защитить своих сотрудников, которые сталкивались с преследованием и угрозами смерти.
«Заявления Джулиани были рассчитаны и сделаны, чтобы нанести компании Dominion огромный вред», - говорится в иске.
Компания Dominion, основанная в 2002 году, является крупным производителем машин для голосования в США, и во время выборов 2020 года различные машины Dominion использовались более чем в двух десятках штатов.
Ранее НикВести писали, что 45-й президент США Дональд Трамп планировал назначить на должность Генпрокурора США лояльного для себя госслужащего, который согласился бы пересмотреть результаты президентских выборов.