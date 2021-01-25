Американская компания по производству машин для голосования подала иск на 1,3 миллиарда долларов против Руди Джулиани, адвоката экс-президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает Reuters.

Компания обвиняет его в намеренной лжи, которую он распространял, рассказывая о широко распространненом мошенничестве на выборах. Теории заговора о выборах, которые утверждают, что Трамп выиграл у Байдена, могут стоить Джулиани 1,3 миллиарда долларов. Компания Dominion утверждает в иске, что Джулиани и его союзники изготовили фейк, который завирусился и заставил миллионы людей поверить, что аппараты Dominion украли их голоса.

Dominion заявила, что подала иск, чтобы исправить ситуацию и постоять за своих сотрудников и избирательный процесс. Группа видных адвокатов на прошлой неделе обратилась в судебные органы Нью-Йорка с просьбой приостановить действие лицензии Джулиани, поскольку он выдвигал ложные заявления в судебных процессах после выборов и призывал сторонников Трампа участвовать в «судебном процессе поединком» незадолго до штурма Капитолия США в январе.

Dominion заявляет в своем иске, что потратила 565 тысяч долларов на частную охрану, чтобы защитить своих сотрудников, которые сталкивались с преследованием и угрозами смерти.

«Заявления Джулиани были рассчитаны и сделаны, чтобы нанести компании Dominion огромный вред», - говорится в иске.

Компания Dominion, основанная в 2002 году, является крупным производителем машин для голосования в США, и во время выборов 2020 года различные машины Dominion использовались более чем в двух десятках штатов.

Ранее НикВести писали, что 45-й президент США Дональд Трамп планировал назначить на должность Генпрокурора США лояльного для себя госслужащего, который согласился бы пересмотреть результаты президентских выборов.