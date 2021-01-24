45-й президент США Дональд Трамп планировал назначить на должность Генпрокурора США лояльного для себя госслужащего, который согласился бы пересмотреть результаты президентских выборов.

Сенсационное расследование опубликовала The New York Times.

Источники газеты сообщали, что Генпрокурор США Уильям Барр, не нашедший нарушений на выборах, ушел по «соглашению сторон» 23 декабря. Его место занял в качестве и.о Джеффри Розен. Трамп готовил план по замене Розена на Джеффри Кларка.

Когда журналисты обратились к Кларку за комментарием, тот не стал отрицать, что обсуждал такой вариант с Трампом, и сослался на адвокатскую тайну с клиентом.

— Старшие юристы Минюста нередко предоставляют юридические консультации в рамках наших обязанностей. Все мои официальные советы соответствовали закону. С президентом состоялось откровенное обсуждение вариантов, плюсов и минусов. К сожалению, те, кто участвовали в юридической беседе, а сейчас публично комментирует внутренние обсуждения, искажают детали Юридические обязанности не позволяют раскрыть мне подробности разговора, - отметил Джеффри Кларк.

Параллельно выяснилось, что штаб Трампа заплатил в общей сложности $2.7 млн организаторам митинга перед Белым Домом 6 января, после которого люди по призыву Трампа двинулись к Капитолию. Среди организаторов митинга значились люди, которые занимали ранее должности в штабе, или были связаны с сотрудниками штаба.

Ранее НикВести сообщали, что в Вашингтоне состоялась инаугурация нового президента США Джо Байдена. В первый же день председательства Байден подписал ряд указов.