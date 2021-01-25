Российская Федерация в этом году может впервые провести Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на оккупированном Донбассе. В отдельных районах Донецкой области для этого уже определены четыре пункта.

Об этом пишут сепаратистские СМИ.

Сообщается, что выпускники школ на неподконтрольном Донбассе до этого сдавали ЕГЭ, выезжая в Ростовскую область. Но в этом году российские власти решили провести тестирование в оккупированных городах.

Ожидается, что ЕГЭ будут проводить в гимназии № 61 в Донецке, лицее «Престиж» (Макеевка), лицее «Лидер» (Горловка) и в бывшем университете экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского (Донецк).

Отметим, ЕГЭ является основной формой вступительных экзаменов в Российской Федерации. Это аналог украинского Внешнего независимого оценивания (ВНО).

Напомним, в Украине могут ввести премии участникам внешнего независимого оценивания с самым высоким результатом. Кабинет министров одобрил проект указа президента.