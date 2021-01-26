Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден будет рассматривать все варианты ответа Вашингтона на арест в России оппозиционера Алексея Навального. Белый дом призывает российские власти немедленно освободить Навального.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Reuters.

Вместе с Навальным Вашингтон требует немедленного освобождения всех задержанных на субботних протестах в городах России.

Сам Байден пока что никак не комментировал арест российского оппозиционера Навального, которого в прошлом году пытались убить с помощью боевого яда.

Напомним, утром 23 января в российских городах прошли массовые протесты в поддержку Навального. 23 января по всей России были задержаны 3 тысячи 711 участников акций протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Это рекорд за многие годы.