Палата представителей передала Сенату статью обвинения против бывшего президента Дональда Трампа.

Он обвинен в подстрекательстве своих сторонников к нападению на Капитолий 6 января 2021 года, пишет Голос Америки.

Девять конгрессменов-демократов, которые будут выступать в качестве обвинителей, вслед за клерком Палаты представителей и исполняющим обязанности пристава нижней палаты Конгресса, пронесли письменное обвинение через ротонду Капитолия в зал Сената, следуя по тому же пути, которым шла толпа сторонников Трампа.

Письменное обвинение пронесли через ротонду Капитолия в зал Сената / фото REUTERS

Ожидается, что 9 февраля Сенат начнет слушания по импичменту.

100 сенаторов должны выступить в качестве присяжных в разбирательстве, которое может привести к лишению Трампа права когда-либо снова занимать пост президента.

Сенатор-демократ Патрик Лихи заявил в понедельник, что он будет председательствовать на процессе. Хотя в конституции США говорится, что председатель Верховного суда США должен заниматься этим, именно сенатор берет на себя функцию судьи, когда импичмент проводится не против действующего президента.

Глава Верховного суда Джон Робертс председательствовал во время первого импичмента, когда Сенат, контролируемый республиканцами, оправдал Трампа в феврале 2020 года по обвинениям в злоупотреблении властью и препятствовании Конгрессу, вытекающих из его запроса о проведении Украиной расследования в отношении президента Джо Байдена и его сына.

Демократам в Сенате потребуется поддержка 17 республиканцев, чтобы осудить бывшего президента США.

Ранее сообщалось, что импичмент Дональду Трампу предложили отложить до середины февраля.

13 января достаточное количество законодателей Палаты представителей США проголосовали за то, чтобы принять резолюцию об импичменте действующего президента Дональда Трампа.