Верховная Рада приняла в первом чтении и в целом законопроект об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2021 году для участия в многонациональных учениях.
Об этом сообщает телеканал 112 Украина.
«За» проголосовали 325 нардепов. Всего на военные учения в 2021 году планируют потратить более 38,5 миллионов гривен, которые возьмут из годового бюджета Минобороны.
Всего планируется восемь учений:
Многонациональное обучение по подготовке подразделений Вооруженных сил (ВСУ, ВС США и ВС НАТО; до 365 суток, январь-декабрь 2021 года);
Напомним, новый учебный год в 299 бригаде тактической авиации имени генерал-лейтенанта Василия Никифорова, базирующейся в микрорайоне Николаева Кульбакино, традиционно открылся командирскими полетами.
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Верховная Рада приняла в первом чтении и в целом законопроект об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2021 году для участия в многонациональных учениях.
Об этом сообщает телеканал 112 Украина.
«За» проголосовали 325 нардепов. Всего на военные учения в 2021 году планируют потратить более 38,5 миллионов гривен, которые возьмут из годового бюджета Минобороны.
Всего планируется восемь учений:
Многонациональное обучение по подготовке подразделений Вооруженных сил (ВСУ, ВС США и ВС НАТО; до 365 суток, январь-декабрь 2021 года);
Напомним, новый учебный год в 299 бригаде тактической авиации имени генерал-лейтенанта Василия Никифорова, базирующейся в микрорайоне Николаева Кульбакино, традиционно открылся командирскими полетами.