Верховная Рада приняла в первом чтении и в целом законопроект об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2021 году для участия в многонациональных учениях.

Об этом сообщает телеканал 112 Украина.

«За» проголосовали 325 нардепов. Всего на военные учения в 2021 году планируют потратить более 38,5 миллионов гривен, которые возьмут из годового бюджета Минобороны.

Всего планируется восемь учений:

Многонациональное обучение по подготовке подразделений Вооруженных сил (ВСУ, ВС США и ВС НАТО; до 365 суток, январь-декабрь 2021 года);

Украинско-американские учения « Репид Трайдент – 2021 » (до 25 суток, март – декабрь 2021 года);

Репид Трайдент – 2021 (до 25 суток, март – декабрь 2021 года); Украинско-британское обучение « Козак Мейс – 2021 » (до 14 суток, март – декабрь 2021 года);

Козак Мейс – 2021 (до 14 суток, март – декабрь 2021 года); Украинско-американские учения « Си Бриз – 2021 » (до 25 суток, март – декабрь 2021 года);

Си Бриз – 2021 (до 25 суток, март – декабрь 2021 года); Украинско-румынское обучение « Риверайн – 2021 » (до 10 суток, март – декабрь 2021 года);

Риверайн – 2021 (до 10 суток, март – декабрь 2021 года); Украинско-британское обучение « Вориер Вотчер – 2021 » ( до 15 суток, март-декабрь 2021 года);

Вориер Вотчер – 2021 ( до 15 суток, март-декабрь 2021 года); Украинско-польское обучение « Три меча – 2021 » (до 14 суток, март – декабрь 2021 года);

Три меча – 2021 (до 14 суток, март – декабрь 2021 года); Украинско-польское учения « Сильвер Сейбер – 2021 » (до 45 суток в 2021 году, а именно: 1-й этап – до 15 дней, февраль – апрель; 2-й этап – до 15 суток, май – июнь; 3-й этап – до 15 суток, июль – декабрь).

Напомним, новый учебный год в 299 бригаде тактической авиации имени генерал-лейтенанта Василия Никифорова, базирующейся в микрорайоне Николаева Кульбакино, традиционно открылся командирскими полетами.