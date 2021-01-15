Новый учебный год в 299 бригаде тактической авиации имени генерал-лейтенанта Василия Никифорова, базирующейся в микрорайоне Николаева Кульбакино, традиционно открылся командирскими полетами.

Об этом сообщают в 299 бригаде.

«В ходе полетов командиры эскадрилий, заместители командира бригады и лично командир — полковник Сергей Самойлов подтверждали соответствие уровня подготовки для выполнения задач, в первую очередь — к боевой подготовки подчиненного летного состава. Также выполняли весь перечень задач обычной летной смены: полеты по плану боевой подготовки, проверка и восстановление навыков пилотирования, подготовка летного состава на класс, облет авиационной техники и тому подобное», — говорится в сообщении.

Полеты выполнялись на самолетах Су-25 и Су-25УБ.

Отмечается, что по итогам 2020 года 299 бригада тактической авиации имени генерал-лейтенанта Василия Никифорова была определена лучшей в Воздушных Силах Вооруженных Сил Украины.

Напомним, недавно летчики 299-й бригады тактической авиации имени генерал-лейтенанта Василия Никифорова провели учения.

Фото 299 БрТА